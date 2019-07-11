ИА «Ореанда-Новости» В МИД РФ обеспокоены событиями, которые произошли в Ормузском проливе. Об этом заявил Замглавы МИД России Сергей Рябков. Он уточнил, что в последнее время риски конфронтации очень возросли, поэтому сделать прогноз развития ситуации становится всё сложнее.

Ранее сообщалось, что пять кораблей, предположительно под флагом Ирана, подошли к британскому танкеру, который выходил из Персидского залива, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Иранские суда отозвали требование после предупреждения фрегата Королевского флота Великобритании HMS Montrose, который сопровождал танкер.