ИА «Ореанда-Новости» Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное оружие и готовятся применить его.

Чиновник указал на то, что зависимые от Белого дома государства «делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств». По мнению Ермакова, при сложившихся обстоятельствах едва ли возможно всерьёз обсуждать укрепление режима нераспространения ядерных вооружений и европейские страны ставят себя «на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».

Ранее представители российского МИДа заявили, что Москва выступает против размещения американского ядерного оружия в европейских странах. При этом в отношении процесса разоружения отметили, что его следует проводить постепенно с учётом современной действительности и что российские власти, таким образом, не поддерживают идею полного запрета ядерного оружия.