ИА «Ореанда-Новости». В Иркутске ученики одной из школ массово заболели пневмонией.

Гимназию №3 в Иркутске закрыли на карантин. У 12 учеников именно этой школы была диагностирована пневмония.

Карантин объявлен в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В школе сейчас проводится ряд мероприятий по дезинфекции учебного заведения.

Все санитарные процедуры планируется завершить к 20 октября.

Ограничения для посещения были введены, так как в гимназии одновременно отсутствовало более 20% всех учащихся. Во время карантина, с 9 по 20 числа месяца, все занятия будут проходить дистанционно.

Всего в Иркутской области за прошлую неделю заболели ОРВИ более 14 тысяч человек.