06.04.2020, 09:03
В российском регионе будут введены электронные пропуска для передвижения
ИА «Ореанда-Новости». В Приморском крае осуществили ввод электронных пропусков для передвижения жителей региона по причине распространения инфекции коронавируса. Об этом заявлено на портале регионального правительства.
Система пропуска для тех, у кого имеется необходимость во время режима самоизоляции посещать работу, вступит в действие c седьмого апреля.
Заявлено, что пропуском является SMS, которая подтверждает право передвигаться по населённому пункту для того, чтобы исполнять профессиональные обязанности.
Система пропуска для тех, у кого имеется необходимость во время режима самоизоляции посещать работу, вступит в действие c седьмого апреля.
Заявлено, что пропуском является SMS, которая подтверждает право передвигаться по населённому пункту для того, чтобы исполнять профессиональные обязанности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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