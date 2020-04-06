ИА «Ореанда-Новости». В Приморском крае осуществили ввод электронных пропусков для передвижения жителей региона по причине распространения инфекции коронавируса. Об этом заявлено на портале регионального правительства. 

Система пропуска для тех, у кого имеется необходимость во время режима самоизоляции посещать работу, вступит в действие c седьмого апреля

Заявлено, что пропуском является SMS, которая подтверждает право передвигаться по населённому пункту для того, чтобы исполнять профессиональные обязанности.