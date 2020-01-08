08.01.2020, 14:40
В российской столице был избит сын Жванецкого
ИА «Ореанда-Новости». Возле ресторана, расположенного на западе Москвы, избили сына Михаила Жванецкого Дмитрия. Информацию о том, что Дмитрия Жванецкого избили, была распространена компанией РЕН ТВ.
Дмитрий Жванецкий утверждает, что его и его друга хотели ограбить. Он рассказал, что сначала он с другом вступились за девушку, а после этого на них было совершено нападение.
Сын Михаила Жванецкого заявил, что у него открытая рана губы. Ему была оказана медицинская помощь.
Жванецкий также сообщил, что им уже написано в полицию заявление о нападении.
Дмитрий Жванецкий утверждает, что его и его друга хотели ограбить. Он рассказал, что сначала он с другом вступились за девушку, а после этого на них было совершено нападение.
Сын Михаила Жванецкого заявил, что у него открытая рана губы. Ему была оказана медицинская помощь.
Жванецкий также сообщил, что им уже написано в полицию заявление о нападении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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