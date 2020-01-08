ИА «Ореанда-Новости».  Возле ресторана, расположенного на западе Москвы, избили сына Михаила Жванецкого Дмитрия. Информацию о том, что Дмитрия Жванецкого избили, была распространена компанией РЕН ТВ. 

Дмитрий Жванецкий утверждает, что его и его друга хотели ограбить. Он рассказал, что сначала он с другом вступились за девушку, а после этого на них было совершено нападение. 

Сын Михаила Жванецкого заявил, что у него открытая рана губы. Ему была оказана медицинская помощь. 

Жванецкий также сообщил, что им уже написано в полицию заявление о нападении. 