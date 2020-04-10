10.04.2020, 10:54
В российской столице за сутки впервые выявили более тысячи случаев инфицирования коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Москве за последние сутки зафиксировано 1124 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сделали заявление в Telegram представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает "Лента.ру".
По данным на десятое апреля в российской столице отмечены 7882 случая инфицирования коронавирусом.
По данным на десятое апреля в российской столице отмечены 7882 случая инфицирования коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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