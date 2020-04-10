ИА «Ореанда-Новости». В Москве за последние сутки зафиксировано 1124 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сделали заявление в Telegram представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает "Лента.ру". 

По данным на десятое апреля в российской столице отмечены 7882 случая инфицирования коронавирусом.