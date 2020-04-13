13.04.2020, 09:02
В армию РФ поступили танки Т-90М "Прорыв"
ИА «Ореанда-Новости». Армия РФ обрела первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв". Об этом событии уведомил генерал-лейтенант Сергей Кисель, заявлено в материале РИА Новости.
Машины поступили в Таманскую мотострелковую дивизию. По словам Киселя, данные танки представляют собой принципиально новые машины.
Представителем военного ведомства было заявлено, что на машину установлены новая башня и более мощный мотор.
Также генерал-лейтенант уведомил о том, что танк оборудовали новым многоканальным прицелом. Им было заявлено, что он даёт возможность использовать вооружения в любое время суток.
Машины поступили в Таманскую мотострелковую дивизию. По словам Киселя, данные танки представляют собой принципиально новые машины.
Представителем военного ведомства было заявлено, что на машину установлены новая башня и более мощный мотор.
Также генерал-лейтенант уведомил о том, что танк оборудовали новым многоканальным прицелом. Им было заявлено, что он даёт возможность использовать вооружения в любое время суток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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