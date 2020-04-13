Машины поступили в Таманскую мотострелковую дивизию. По словам Киселя, данные танки представляют собой принципиально новые машины.Представителем военного ведомства было заявлено, что на машину установлены новая башня и более мощный мотор.Также генерал-лейтенант уведомил о том, что танк оборудовали новым многоканальным прицелом. Им было заявлено, что он даёт возможность использовать вооружения в любое время суток.