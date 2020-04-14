ИА «Ореанда-Новости». Из США в Россию был доставлен штамм нового коронавируса для создания вакцины. Об этом сообщила пресс-служба Томской таможни, выпустившая декларацию для штамма.

Сообщается, что одна из российских компаний ввезла штамм в страну во флаконе весом в 88 граммов. Специалисты будут проводить исследования, чтобы в дальнейшем заняться разработкой вакцины от коронавируса.

Томская таможня уточнила, что обычно регистрация декларации и выпуск товара занимает один рабочий день, однако в ведомстве учли важность данного рода товаров. Это помогло выпустить товар меньше чем за час.