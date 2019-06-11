11.06.2019, 12:23
В Россию пытались ввезти четыре тысячи черепах под видом капусты
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники таможни в Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном мужчину, который намеревался провезти на территорию России вод видом капусты свыше четырёх тысяч среднеазиатских черепах на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом заявила таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Черепах перевозили в 24 мешках под видом кочанов капусты. В документах на груз отсутствовала информация о том, что перевозчик везёт животных. Отмечается, что все черепахи будут возвращены в естественную среду обитания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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