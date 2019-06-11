Об этом заявила таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.

Черепах перевозили в 24 мешках под видом кочанов капусты. В документах на груз отсутствовала информация о том, что перевозчик везёт животных. Отмечается, что все черепахи будут возвращены в естественную среду обитания.