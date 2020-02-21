ИА «Ореанда-Новости». Росстат провёл исследование, которое выявило три главные жизненные цели мужчин России.

Росстат опубликовал данные исследования, из которых следует, что главными жизненными целями российских мужчин являются семья, рождение ребёнка и приобретение собственного жилья.

Больше половины респондентов отметили, что обязательным условием счастливой жизни является брак. Лишь 10% ответивших уверены, что в свадьбе нет нужды.

Половина опрошенных мужчин уверена в том, что готова воспитывать двоих детей. Ещё 20% хотят завести троих. При этом главными препятствиями для рождения ребёнка названы материальные трудности, неуверенность в будущем и в жилье.