ИА «Ореанда-Новости» Как отметили специалисты ведомства, численность мигрантов в России стала возрастать после того как листки учёта прибытия и выбытия заменили на форму федерального статистического наблюдения.

Помимо этого в России увеличилось число тех, кто получил временную регистрацию. Одновременно с этим количество внутренних мигрантов в РФ сократилось.

Ранее РАНХиГС и институт Гайдара представили доклад, в котором шла речь о росте мигрантов в России в 2019 году. Как заявили в Росстате, за последние 10 лет их приток в страну стал максимально высоким.

Наряду с принятием иностранных граждан, Россию ежегодно покидают миллионы жителей.