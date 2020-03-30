ИА «Ореанда-Новости». Воздушные судна российского производства заполнят небо над страной до 2030 года. Такое заявление сделал для РИА Новости Олег Евтушенко, работающий в Ростехе исполнительным директором. 

Специалист заявил, что уверен в том, что отечественные самолёты в скором времени заполнят небо над РФ и не только. 

Когда у Евтушенко спросили, когда это случится, он заявил, что сначала необходимо разобраться со стратегией развития отечественной авиационной промышленности: какие воздушные судна и на какие маршруты нужны.

"Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что точно в этом десятилетии", - сказал Евтушенко.

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