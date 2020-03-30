30.03.2020, 09:00
В Ростехе дали обещание заполнить небо российскими самолётами
ИА «Ореанда-Новости». Воздушные судна российского производства заполнят небо над страной до 2030 года. Такое заявление сделал для РИА Новости Олег Евтушенко, работающий в Ростехе исполнительным директором.
Специалист заявил, что уверен в том, что отечественные самолёты в скором времени заполнят небо над РФ и не только.
Когда у Евтушенко спросили, когда это случится, он заявил, что сначала необходимо разобраться со стратегией развития отечественной авиационной промышленности: какие воздушные судна и на какие маршруты нужны.
"Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что точно в этом десятилетии", - сказал Евтушенко.
Накануне В Ростехе проинформировали о том, что в этом году войска начнут получать танки Т-90М "Прорыв"
Специалист заявил, что уверен в том, что отечественные самолёты в скором времени заполнят небо над РФ и не только.
Когда у Евтушенко спросили, когда это случится, он заявил, что сначала необходимо разобраться со стратегией развития отечественной авиационной промышленности: какие воздушные судна и на какие маршруты нужны.
"Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что точно в этом десятилетии", - сказал Евтушенко.
Накануне В Ростехе проинформировали о том, что в этом году войска начнут получать танки Т-90М "Прорыв"
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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