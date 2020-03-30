, рассказал РИА Новости Олег Евтушенко, работающий в Ростехе на должности исполнительного директора.Евтушенко также сообщил, что в интересах военных корпорацией реализуется ряд больших авиационных проектов.Подписи под контрактом о снабжении войск опытной техникой Т-90М ("Прорыв-3") были поставлены во время прохождения военно-технического форума "Армия-2019". В начале текущего года "в "Уралвагонзаводе" уведомили об успешном завершении государственных испытаний танка.