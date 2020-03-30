30.03.2020, 08:11
В Ростехе проинформировали о том, что в этом году войска начнут получать танки Т-90М "Прорыв"
ИА «Ореанда-Новости». В текущем году в войска начнут поставлять модернизированный танк Т-90М, рассказал РИА Новости Олег Евтушенко, работающий в Ростехе на должности исполнительного директора.
Евтушенко также сообщил, что в интересах военных корпорацией реализуется ряд больших авиационных проектов.
Подписи под контрактом о снабжении войск опытной техникой Т-90М ("Прорыв-3") были поставлены во время прохождения военно-технического форума "Армия-2019". В начале текущего года "в "Уралвагонзаводе" уведомили об успешном завершении государственных испытаний танка.
Евтушенко также сообщил, что в интересах военных корпорацией реализуется ряд больших авиационных проектов.
Подписи под контрактом о снабжении войск опытной техникой Т-90М ("Прорыв-3") были поставлены во время прохождения военно-технического форума "Армия-2019". В начале текущего года "в "Уралвагонзаводе" уведомили об успешном завершении государственных испытаний танка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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