Инцидент случился 28 октября неподалёку от проспекта Королева.По сообщению издания, мужчиной был брошен внутрь автобуса, который отъезжал от остановки, пакет. Во время броска пакета, мужчина крикнул "Аллаху Акбар".Как рассказывают очевидцы, люди сразу же начали выбегать из автобуса.Тем временем, мужчины, которые находились рядом, схватили "шутника" и начали избивать. Позже выяснилось, что внутри пакета находилась плитка.