20.01.2020, 10:47
В Ростове-на-Дону появился факультет, на котором будут обучать городских ветеринаров
ИА «Ореанда-Новости». Донским государственным техническим университетом был открыт первый в РФ факультет, на котором будут заниматься подготовкой специалистов по болезням домашних питомцев. Об открытии факультета рассказали в пресс-службе вуза.
Факультету дали название "Биоинжереная и ветеринарная медицина".
В сообщении заявлено, что на факультете будут готовить специалистов по болезням домашних животных. Студентов будут обучать признанные специалисты, практикующие в столице России и в городе Санкт-Петербурге.
Также сказано, что обязательная программа факультета будет включать в себя три блока. Первые два года студенты будут изучать общеветеринарные предметы. На третьем курсе им предложат освоить навыки оперативной хирургии, клинической диагностики и фармакологии.
На последних курсах они будут углубленно изучать клинические профильные дисциплины.
Факультету дали название "Биоинжереная и ветеринарная медицина".
В сообщении заявлено, что на факультете будут готовить специалистов по болезням домашних животных. Студентов будут обучать признанные специалисты, практикующие в столице России и в городе Санкт-Петербурге.
Также сказано, что обязательная программа факультета будет включать в себя три блока. Первые два года студенты будут изучать общеветеринарные предметы. На третьем курсе им предложат освоить навыки оперативной хирургии, клинической диагностики и фармакологии.
На последних курсах они будут углубленно изучать клинические профильные дисциплины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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