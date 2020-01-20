Об открытии факультета рассказали в пресс-службе вуза.Факультету дали название "Биоинжереная и ветеринарная медицина".Также сказано, что обязательная программа факультета будет включать в себя три блока. Первые два года студенты будут изучать общеветеринарные предметы. На третьем курсе им предложат освоить навыки оперативной хирургии, клинической диагностики и фармакологии.На последних курсах они будут углубленно изучать клинические профильные дисциплины.