ИА «Ореанда-Новости». В Ростове-на-Дону пожарный погиб, занимаясь тушением загоревшегося камыша, пишет ТАСС.



Сейчас, по данным экстренных служб, площадь пожара составляет 25 га.



Ранее сообщалось, что огонь подошёл почти вплотную к «Ростов Арене», пожар приблизился к парковке стадиона. Однако в МЧС говорят, что опасности для арены нет, так как огонь движется в другую от стадиона сторону. Тушениям пламени заняты более 100 человек.