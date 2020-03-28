ИА «Ореанда-Новости». В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона загорелся камыш, пишет «МК».



Сообщается, что почти весь город оказался в дыму. Огонь почти вплотную подобрался к «Ростов Арене». Некоторые СМИ пишут, что огонь уже почти около парковки стадиона и на расстоянии полукилометра от самой арены.



В МЧС говорят, что угрозы нет, так как пожар движется в сторону степи. Пламя пытаются потушить свыше 100 человек и 38 единиц техники, в частности, пожарный вертолёт.