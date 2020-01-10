В Ростове-на-Дону воду для поддельного алкоголя качали из бассейна
ИА «Ореанда-Новости». Полиция Ростова-на-Дону сообщила о производстве поддельного алкоголя из воды из бассейна.
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону сообщили о ликвидации цеха по производству поддельного алкоголя. Также полицейскими были изъяты сто тысяч бутылок фальшивой продукции, о чём сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, цех был организован на территории складских помещений. Фальсификат, который производился злоумышленниками, поступал в торговые точки города. Благодаря этому бизнесу фигуранты дела смогли заработать больше 17 миллионов рублей.
Волк также сообщила, что поддельный алкоголь изготавливался из неочищенной воды из уличного бассейна.
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