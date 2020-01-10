ИА «Ореанда-Новости». Полиция Ростова-на-Дону сообщила о производстве поддельного алкоголя из воды из бассейна.

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону сообщили о ликвидации цеха по производству поддельного алкоголя. Также полицейскими были изъяты сто тысяч бутылок фальшивой продукции, о чём сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, цех был организован на территории складских помещений. Фальсификат, который производился злоумышленниками, поступал в торговые точки города. Благодаря этому бизнесу фигуранты дела смогли заработать больше 17 миллионов рублей.

Волк также сообщила, что поддельный алкоголь изготавливался из неочищенной воды из уличного бассейна.



