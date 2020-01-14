Уже готово соответствующее распоряжение, которое в скором времени направят в епархию.Издание сообщает, что основанием для передачи здания послужил тот факт, что здание театра построено на фундаменте старой греческой церкви, которая была разобрана в 1960 году.При этом глава региона Василий Голубев ранее говорил, что театр не будут выселять, пока не найдут новое помещение. Местные СМИ пишут, что сегодня новое здание ещё не найдено.