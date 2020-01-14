14.01.2020, 16:25
В Ростове-на-Дону здание Театра кукол передали РПЦ
ИА «Ореанда-Новости». Власти Ростовской области передали здание Театра кукол им. В. С. Былкова в областном центре в собственность Ростовской епархии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Donnews.
Уже готово соответствующее распоряжение, которое в скором времени направят в епархию.
Издание сообщает, что основанием для передачи здания послужил тот факт, что здание театра построено на фундаменте старой греческой церкви, которая была разобрана в 1960 году.
При этом глава региона Василий Голубев ранее говорил, что театр не будут выселять, пока не найдут новое помещение. Местные СМИ пишут, что сегодня новое здание ещё не найдено.
Уже готово соответствующее распоряжение, которое в скором времени направят в епархию.
Издание сообщает, что основанием для передачи здания послужил тот факт, что здание театра построено на фундаменте старой греческой церкви, которая была разобрана в 1960 году.
При этом глава региона Василий Голубев ранее говорил, что театр не будут выселять, пока не найдут новое помещение. Местные СМИ пишут, что сегодня новое здание ещё не найдено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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