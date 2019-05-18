Местом проведения был выбран ботанический сад Южного федерального университета.Собственные садовые проекты презентовали студенты профильных учебных заведений.По мнению жюри конкурса, невозможно было определить, чей проект был лучше.Основная идея проекта состояла в том, что благодаря разнообразным растениям у человека появляется стремление определиться в своей жизни с правильным выбором. По мнению автора проекта, презентованный сад можно разместить на территории школы или, к примеру, детского дома.Её проект называется «Сад здоровья» и включает в себя ряд лечебных растений: овсяницу, медуницу, можжевельник, шалфей, ромашку, мяту.Проект носит название «Случайное танго».15 мая, на торжественном открытии фестиваля ландшафтного искусства и флористики, директор Ботанического сада Южного федерального университета Татьяна Вардуни проинформировала, что в учебном 2019 - 2020 году при университете будет запущена магистерская программа по ландшафтному дизайну и проектированию. Длительность обучения составит два года. По результатам учёбы в регионе появятся выпускники, которые будут востребованы на рынке в своей специальности.