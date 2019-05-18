18.05.2019, 01:41
В Ростове подвели итоги фестиваля ландшафтного искусства
ИА "Ореанда-Новости" Третий международный фестиваль ландшафтного искусства «Южные города людям — 2019» проходит в Ростове-на-Дону с 15 по 19 мая. Местом проведения был выбран ботанический сад Южного федерального университета.
Собственные садовые проекты презентовали студенты профильных учебных заведений. Первое место досталось сразу двум кандидатам: Никите Бондарёву и Софье Самчинской. По мнению жюри конкурса, невозможно было определить, чей проект был лучше.
Студент Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского Никита Бондарёв представил на состязании свой проект — сад «Цели и двери». Основная идея проекта состояла в том, что благодаря разнообразным растениям у человека появляется стремление определиться в своей жизни с правильным выбором. По мнению автора проекта, презентованный сад можно разместить на территории школы или, к примеру, детского дома.
Другой победительницей конкурса стала выпускница Школы архитектуры, дизайна и графики Archi Teach Софья Самчинская. Её проект называется «Сад здоровья» и включает в себя ряд лечебных растений: овсяницу, медуницу, можжевельник, шалфей, ромашку, мяту.
Третье место в соревновании досталось Регине Лавровой, студентке таганрогского филиала Донского строительного колледжа. Проект носит название «Случайное танго».
15 мая, на торжественном открытии фестиваля ландшафтного искусства и флористики, директор Ботанического сада Южного федерального университета Татьяна Вардуни проинформировала, что в учебном 2019 - 2020 году при университете будет запущена магистерская программа по ландшафтному дизайну и проектированию. Длительность обучения составит два года. По результатам учёбы в регионе появятся выпускники, которые будут востребованы на рынке в своей специальности.
Собственные садовые проекты презентовали студенты профильных учебных заведений. Первое место досталось сразу двум кандидатам: Никите Бондарёву и Софье Самчинской. По мнению жюри конкурса, невозможно было определить, чей проект был лучше.
Студент Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского Никита Бондарёв представил на состязании свой проект — сад «Цели и двери». Основная идея проекта состояла в том, что благодаря разнообразным растениям у человека появляется стремление определиться в своей жизни с правильным выбором. По мнению автора проекта, презентованный сад можно разместить на территории школы или, к примеру, детского дома.
Другой победительницей конкурса стала выпускница Школы архитектуры, дизайна и графики Archi Teach Софья Самчинская. Её проект называется «Сад здоровья» и включает в себя ряд лечебных растений: овсяницу, медуницу, можжевельник, шалфей, ромашку, мяту.
Третье место в соревновании досталось Регине Лавровой, студентке таганрогского филиала Донского строительного колледжа. Проект носит название «Случайное танго».
15 мая, на торжественном открытии фестиваля ландшафтного искусства и флористики, директор Ботанического сада Южного федерального университета Татьяна Вардуни проинформировала, что в учебном 2019 - 2020 году при университете будет запущена магистерская программа по ландшафтному дизайну и проектированию. Длительность обучения составит два года. По результатам учёбы в регионе появятся выпускники, которые будут востребованы на рынке в своей специальности.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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