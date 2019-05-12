Женщина также должна выплатить 4 миллиона рублей исполнительного сбора. Отмечается, что такой долг появился у пенсионерки из-за того, что она была поручителем по кредитам сразу в нескольких фирмах.Пенсионерка обратилась в суд с заявлением о том, что она не может погасить такие долги. В результате женщину признали банкротом.