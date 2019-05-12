12.05.2019, 13:28
В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии
ИА «Ореанда-Новости». В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.
Женщина также должна выплатить 4 миллиона рублей исполнительного сбора. Отмечается, что такой долг появился у пенсионерки из-за того, что она была поручителем по кредитам сразу в нескольких фирмах.
Пенсионерка обратилась в суд с заявлением о том, что она не может погасить такие долги. В результате женщину признали банкротом.
Женщина также должна выплатить 4 миллиона рублей исполнительного сбора. Отмечается, что такой долг появился у пенсионерки из-за того, что она была поручителем по кредитам сразу в нескольких фирмах.
Пенсионерка обратилась в суд с заявлением о том, что она не может погасить такие долги. В результате женщину признали банкротом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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