Сообщается. что в частном домовладении, которое находится в населённом пункте Батайске, случился пожар. После того, как пожар был потушен, были найдены тела двух детей 2015 и 2014 года рождения.Следователями проводится проверка. Также сообщается о проведении судебно-медицинских экспертиз для того, чтобы выяснить причину смерти двух детей, тела которых были найдены на месте пожара.