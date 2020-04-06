06.04.2020, 12:25
В Ростовской области жертвами пожара в частном доме стали двое детей
ИА «Ореанда-Новости». Тела двух детей были обнаружены на месте пожара в частном доме, расположенном в Ростовской области, заявлено на портале областного следственного комитета СК.
Сообщается. что в частном домовладении, которое находится в населённом пункте Батайске, случился пожар. После того, как пожар был потушен, были найдены тела двух детей 2015 и 2014 года рождения.
Следователями проводится проверка. Также сообщается о проведении судебно-медицинских экспертиз для того, чтобы выяснить причину смерти двух детей, тела которых были найдены на месте пожара.
Сообщается. что в частном домовладении, которое находится в населённом пункте Батайске, случился пожар. После того, как пожар был потушен, были найдены тела двух детей 2015 и 2014 года рождения.
Следователями проводится проверка. Также сообщается о проведении судебно-медицинских экспертиз для того, чтобы выяснить причину смерти двух детей, тела которых были найдены на месте пожара.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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