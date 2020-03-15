ИА «Ореанда-Новости». Житель Ростовской области застрелил свою сожительницу и её 14-летнюю дочь. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщила представитель СУСК России по области Галина Гагалаева.

Сообщается, что в ночь на воскресенье в городе Морозовске Ростовской области с огнестрельными ранениями были обнаружены тела женщины, её дочери, а также сожителя. На месте произошедшего следователи также обнаружили охотничье ружьё 12 калибра, патроны и стреляные гильзы.

Гагалаева уточнила, что предварительное следствие установило, сожитель совершил убийство на почве ревности. Затем он сам свёл счёты с жизнью.