ИА «Ореанда-Новости». 30 апреля в Неклиновском районе Ростовской области был открыт центр выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Ранее президент принял указ об упрощённом порядке выдачи паспортов жителям Донбасса.

Центр открылся в тестовом режиме, сообщил глава пресс-службы ГУМВД России по региону Константин Розин.

Днём ранее подобный центр в регионе открылся для жителей самопровозглашённой ЛНР. Он находится в городе Новошахтинске, в первый же день там был ажиотаж.



24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении жителями ЛНР И ДНР российских паспортов, при этом он заявил, что вопрос носит гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.