ИА «Ореанда-Новости» В Ростовской области приняли закон, который запрещает курение электронных сигарет и вейпов в общественных местах. Также продажа таких устройств запрещена несовершеннолетним. Об этом пишет «Российская газета».

За продажу электронных сигарет подросткам продавцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Курить вейпы запрещено теперь в большем количестве мест: в общественном транспорте, в лифтах, на пляжах и детских площадках. Кроме того, «парить» запрещается также в медицинских и образовательных учреждениях и спортивных объектах. Ранее электронные сигареты и вейпы в области были разрешены к продаже.

Считается, что электронные сигареты безвредны, так как не выделяют токсичные вещества, однако ростовские депутаты намерены запретить их на законодательном уровне. По мнению парламентариев, вейпы имеют тот же состав, что и обычные сигареты, а состав жидкости для курения зачастую не указан на упаковке.

По словам депутата Законодательного собрания Ростовской области Екатерины Стенякиной, запрет свободной выкладки на прилавки на электронные сигареты не распространяется, хотя демонстрировать табачную продукцию в магазинах запрещено, таким образом в торговых центрах можно увидеть «агрессивную» рекламу электронных сигарет и свободные точки их продажи. Кроме того, продавцы вейпов освобождены от акцизных налогов.

Также депутат сообщила, что за соблюдением закона будут следить специальные инспекции и даже волонтёры.

Жители Ростовской области приняли закон неоднозначно, «Российская газета» приводит слова одного из местных жителей Ростова, который не согласен с нововведением, так как электронные и обычные сигареты – разные вещи. При этом ростовчанин согласен с запретом на простые сигареты.

Многие эксперты утверждают, что и электронные сигареты и вейпы, в которых, по заявлениям производителей, не содержится никотин, всё равно являются токсичными и вредят здоровью курильщика и окружающих.