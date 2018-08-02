ИА «Ореанда-Новости». Судья Волгодонского районного суда Ростовской области вынес оправдательный вердикт призывнику, который уклонялся от альтернативной службы в армии Российской Федерации.

Данный прецедент явился первым в истории России. Судья Екатерина Нездоровина оправдала молодого человека по имени Константин Титов. Сообщается, что судебное разбирательство началось из-за того, что призывник не явился на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов. В данное заведение молодой человек был определен для прохождения альтернативной службы.

Стало известно, что Константин Титов обращался в суд после того, как работодатель отказался предоставить общежитие призывнику на месте прохождения службы. Собственных денег для съема жилья у Титова не оказалось, поэтому он попросил поменять ему место альтернативной отработки. Отмечается, что помимо этого, молодой человек запросил прохождение новой медицинской комиссии, так как результаты старого освидетельствования не устраивали призывника. Константин Титов говорил, что ему была назначена альтернативная служба, которая не соответствовала состоянию его психического и физического здоровья.

Сообщается, что первое судебное разбирательство Константин Титов проиграл. После этого следственный комитет завел уголовное дело на призывника по делу уклонения от альтернативной службы.

Если говорить о возможном наказании по данному уголовному делу, то согласно части 2 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от альтернативной службы предусмотрен штраф, в размере до 80 тысяч рублей или равный полугодовому доходу, либо обязательные работы до 480 часов или арест, сроком до полугода.

Дальнейшее судебное разбирательство признало Константина Титова невиновным. В ходе процесса судья постановила, что военкомат был обязан предоставить призывнику проездные билеты до места прохождения службы, а работодатель должен был обеспечить молодого человека общежитием. Сторона обвинения подала апелляцию, в которой отмечалось, что данный прецедент вызовет волну новых уклонений от прохождения военной или альтернативной службы. Суд апелляцию отклонил и оставил решение по данному делу без изменений.

Согласно статистическим данным, предоставленным Верховным судом Российской Федерации, за последние 10 лет прошло 30 уголовных разбирательств в отношении призывников, уклонявшихся от альтернативной службы. Ранее все подобные дела заканчивались не в пользу уклонявшихся.