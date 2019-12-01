Он заявил, что на реке Дон случилась посадка сухогруза на мель.Из 14 членов экипажа никто не пострадал. Также представитель ведомства заявил о том, что при происшествии нефтепродукты не попали в воду и не был перекрыт судоходный ход.В социальных сетях недавно появилась информация о сильном отливе в Азовском море и в реке Дон. По словам экспертов, в реке уровень воды упал на несколько метров. Это случилось из-за сухой осени и сгонного ветра.