01.12.2019, 15:10
В Ростовской области судно село на мель
ИА «Ореанда-Новости» Следовавший в Турцию из Ростова-на-Дону сухогруз, который перевозит подсолнечный шпрот, сел в Ростовскй области на мель. Об этом рассказал журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону.
Он заявил, что на реке Дон случилась посадка сухогруза на мель.
Из 14 членов экипажа никто не пострадал. Также представитель ведомства заявил о том, что при происшествии нефтепродукты не попали в воду и не был перекрыт судоходный ход.
В социальных сетях недавно появилась информация о сильном отливе в Азовском море и в реке Дон. По словам экспертов, в реке уровень воды упал на несколько метров. Это случилось из-за сухой осени и сгонного ветра.
Он заявил, что на реке Дон случилась посадка сухогруза на мель.
Из 14 членов экипажа никто не пострадал. Также представитель ведомства заявил о том, что при происшествии нефтепродукты не попали в воду и не был перекрыт судоходный ход.
В социальных сетях недавно появилась информация о сильном отливе в Азовском море и в реке Дон. По словам экспертов, в реке уровень воды упал на несколько метров. Это случилось из-за сухой осени и сгонного ветра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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