ИА «Ореанда-Новости». В Ростовской области обнаружили тела депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его супруги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Сообщается, что у погибших есть огнестрельные ранения. Тела найдены в Зерноградском районе.



Алабушев занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.