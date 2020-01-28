28.01.2020, 17:45
В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его жену
ИА «Ореанда-Новости». В Ростовской области обнаружили тела депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его супруги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что у погибших есть огнестрельные ранения. Тела найдены в Зерноградском районе.
Алабушев занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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