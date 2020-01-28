ИА «Ореанда-Новости»В Ростовской области обнаружили тела депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его супруги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что у погибших есть огнестрельные ранения. Тела найдены в Зерноградском районе.

Алабушев занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.