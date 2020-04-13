13.04.2020, 12:39
В Ростовской области уведомили о новых случаях инфицирования коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Более половины жителей Ростовской области, которые оказались инфицированными коронавирусом, прибыли из российских субъектов, имеющих неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Об этом уведомил журналистов Сергей Бондарев, работающий на должности заместителя губернатора области, рассказывает РИА Новости.
По сведениям на тринадцатое апреля, в Ростовской области зарегистрировано семьдесят восемь случаев инфицирования коронавирусом. Из них у двадцати шести человек наличие инфекции было подтверждено за последние сутки. Сообщается, что семь заболевших в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии.
По сведениям на тринадцатое апреля, в Ростовской области зарегистрировано семьдесят восемь случаев инфицирования коронавирусом. Из них у двадцати шести человек наличие инфекции было подтверждено за последние сутки. Сообщается, что семь заболевших в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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