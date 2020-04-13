Об этом уведомил журналистов Сергей Бондарев, работающий на должности заместителя губернатора области, рассказывает РИА Новости.По сведениям на тринадцатое апреля, в Ростовской области зарегистрировано семьдесят восемь случаев инфицирования коронавирусом. Из них у двадцати шести человек наличие инфекции было подтверждено за последние сутки. Сообщается, что семь заболевших в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии.