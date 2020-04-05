05.04.2020, 21:58
В Ростовской области власти запретили посещать лес и охотиться в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Губернатором Ростовской области Василием Голубевым было подписано постановление, которое запрещает посещение охотничьих угодий и лесов. Также под запрет подпадает охота. Об этом рассказали в информационной службе правительства региона, сообщает Life.ru.
Также на время окажутся под запретом посещения амбулаторий и поликлиник, а также плановая госпитализация. Однако, для тех, чьё состояние может ухудшиться, сделают исключения.
До двенадцатого апреля будут закрыты дошкольные образовательные учреждения. Все школы обязывают вести до тридцатого апреля дистанционное обучение.
Также на время окажутся под запретом посещения амбулаторий и поликлиник, а также плановая госпитализация. Однако, для тех, чьё состояние может ухудшиться, сделают исключения.
До двенадцатого апреля будут закрыты дошкольные образовательные учреждения. Все школы обязывают вести до тридцатого апреля дистанционное обучение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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