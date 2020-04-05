ИА «Ореанда-Новости». Губернатором Ростовской области Василием Голубевым было подписано постановление, которое запрещает посещение охотничьих угодий и лесов. Также под запрет подпадает охота. Об этом рассказали в информационной службе правительства региона, сообщает Life.ru.

Также на время окажутся под запретом посещения амбулаторий и поликлиник, а также плановая госпитализация. Однако, для тех, чьё состояние может ухудшиться, сделают исключения. 

До двенадцатого апреля будут закрыты дошкольные образовательные учреждения. Все школы обязывают вести до тридцатого апреля дистанционное обучение.