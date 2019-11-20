20.11.2019, 17:55
В Ростовской области военного заподозрили в работе на украинскую разведку
ИА «Ореанда-Новости». В Ростовской области задержали российского военного, которого заподозрили в сборе информации для украинской разведки, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что военнослужащего задержали в городе Аксай. Его подозревают в госизмене. Задержание проводили сотрудники ФСБ.
В ФСБ рассказали, что военного подозревают в сборе данных по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Подчёркивается, что утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии