ИА «Ореанда-Новости». В Ростовской области задержали российского военного, которого заподозрили в сборе информации для украинской разведки, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что военнослужащего задержали в городе Аксай. Его подозревают в госизмене. Задержание проводили сотрудники ФСБ.



В ФСБ рассказали, что военного подозревают в сборе данных по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Подчёркивается, что утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности России.