Такое заявление сделала Елена Лысенкова, работающая в Федеральном агентстве по туризму, сообщает РИА Новости.Ею сказано, что в ведомстве руководствуются только теми документами, которые действуют на данный момент. При этом Лысенкова заявила о своих надеждах на то, что случится нормализация эпидемиологической ситуации, и РФ удастся комфортно вступить в летний сезон. Также спикер заявила о важности летнего сезона для отрасли.