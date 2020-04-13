13.04.2020, 13:01
В Ростуризме выразили надежду, что летом у туристов будет возможность путешествовать по России
ИА «Ореанда-Новости». Летний туристический сезон внутри РФ в текущем году состоится с большой долей вероятности. Такое заявление сделала Елена Лысенкова, работающая в Федеральном агентстве по туризму, сообщает РИА Новости.
Лысенкова заявила также о необходимости активно заниматься раскрытием большого туристического потенциала российских субъектов.
Ею сказано, что в ведомстве руководствуются только теми документами, которые действуют на данный момент. При этом Лысенкова заявила о своих надеждах на то, что случится нормализация эпидемиологической ситуации, и РФ удастся комфортно вступить в летний сезон. Также спикер заявила о важности летнего сезона для отрасли.
Лысенкова заявила также о необходимости активно заниматься раскрытием большого туристического потенциала российских субъектов.
Ею сказано, что в ведомстве руководствуются только теми документами, которые действуют на данный момент. При этом Лысенкова заявила о своих надеждах на то, что случится нормализация эпидемиологической ситуации, и РФ удастся комфортно вступить в летний сезон. Также спикер заявила о важности летнего сезона для отрасли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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