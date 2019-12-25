25.12.2019, 09:10
В Ростуризме занимаются проработкой нескольких железнодорожных направлений на Крымский полуостров
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня осуществляется проработка семи новых железнодорожных направлений в Крым. Об этом сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Представитель ведомства заявила, что сейчас специалисты занимаются проработкой запуска дополнительных направлений из российских городов в Крым. При этом ею сказано, что она считает, что "эта история" будет доработана в ближайшее время. Также она отметила, что, пока что в Крым будут ходить лишь поезда из столицы России и из Санкт-Петербурга.
Накануне лидер российского государства Владимир Путин запустил железнодорожное движение по недавно построенному Крымскому мосту. Сам президент лично совершил поездку из Керчи в Тамань.
Представитель ведомства заявила, что сейчас специалисты занимаются проработкой запуска дополнительных направлений из российских городов в Крым. При этом ею сказано, что она считает, что "эта история" будет доработана в ближайшее время. Также она отметила, что, пока что в Крым будут ходить лишь поезда из столицы России и из Санкт-Петербурга.
Накануне лидер российского государства Владимир Путин запустил железнодорожное движение по недавно построенному Крымскому мосту. Сам президент лично совершил поездку из Керчи в Тамань.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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