Представитель ведомства заявила, что сейчас специалисты занимаются проработкой запуска дополнительных направлений из российских городов в Крым. При этом ею сказано, что она считает, что "эта история" будет доработана в ближайшее время. Также она отметила, что, пока что в Крым будут ходить лишь поезда из столицы России и из Санкт-Петербурга.Сам президент лично совершил поездку из Керчи в Тамань.