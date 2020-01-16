ИА «Ореанда-Новости». Росздравнадзор оценил вопрос уголовной ответственности для врачей за их ошибки.

По мнению главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, врачи обязаны нести уголовную ответственность, но лишь за халатность. Что касается врачебной ошибки, то тут уголовное преследование должно быть минимизировано, считает Мурашко. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

Расследование врачебных ошибок должно происходить открыто, отметил Мурашко. Если врачу приходится сталкиваться с уголовным преследованием из-за врачебной ошибки, то тут неизбежно произойдёт утаивание.

Мурашко также подчеркнул, что главы западных министерств здравоохранения давно пришли к этой практике.