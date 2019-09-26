ИА «Ореанда-Новости». Внебрачные связи сегодня прежде всего связаны с отсутствием ответственности супругов и отцов внебрачных детей, полагают в РПЦ, пишет «Интерфакс».



Такое заявление сделал зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин предложил законодательно закрепить право на многожёнство в тех регионах, где в большинство своём живут мусульмане.



В РПЦ, в свою очередь, эту инициативу не оценили. Отметив, что такое положение унижает женщин. Кипшидзе добавил, что традиционные религии должны работать над укреплением позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины».