ИА «Ореанда-Новости». Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илариону заявил, что храм – это отличное место для знакомств православных, пишет «Интерфакс».



Священнослужитель отметил, что храм – это прежде всего дом Божий, поэтому приходить туда только для знакомства странно. «С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», - полагает митрополит.



Он также добавил, что многие церковные люди познакомились в храме, а потом создали крепкую семью.