ИА «Ореанда-Новости» Информацию о том, что предполагаемые останки детей Николая II цесаревича Алексея и великой княжны Марии были уничтожены Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал ложной.

По его словам, сведения, которые появились в СМИ, не являются достоверными. Речь идёт об останках, которые были найдены в Поросенковом Логу. Сейчас фрагменты тел, предположительно Алексея и Марии Романовых, находятся в Новоспасском монастыре в Москве.