10.04.2020, 21:58
В РПЦ объяснили, как быть с освящением куличей на Пасху
ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ рассказали, что делать с освящением куличей на Пасху в условиях пандемии, пишет «Интерфакс».
В Церкви пояснили, что освящать можно будет в тех храмах, где возможно дистанцирование между прихожанами.
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил, что любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого крещенскую воду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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