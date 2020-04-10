ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ рассказали, что делать с освящением куличей на Пасху в условиях пандемии, пишет «Интерфакс».



В Церкви пояснили, что освящать можно будет в тех храмах, где возможно дистанцирование между прихожанами.



Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил, что любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого крещенскую воду.