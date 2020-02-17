ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ прокомментировали сравнение протоиереем гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». Легойда назвал данное заявление «неудачным троллингом».

Легойда отметил, что отец Димитрий периодически пытается привлечь внимание к определённой проблеме «неудачным троллингом». Он подчеркнул, что данное высказывание отражает точку зрения лишь одного священника, а не всей церкви.

Легойда также добавил, что про женщин Смирнов сказал, а «мужиков как-то забыл».



