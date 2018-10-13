ИА «Ореанда-Новости». Священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что Ответ Синода Русской Православной церкви по решениям Константинопольского патриархата касательно Украины будет адекватным и жёстким.

Однако, о конкретных мерах Волков пока ничего конкретного сказать не смог, обращая внимание, что на том уровне, который есть сейчас, давать предположительные оценки – дело неблагодарное, и лучшее, что в таком положении можно сделать – немного подождать.

Волков отметил, что, на его взгляд, большая часть украинского общества поддерживает именно каноническую Украинскую церковь, поэтому она, являясь неотъемлемой частью украинского общества и украинского народа, имеет своё целеполагание и возможные пути развития.

В понедельник, 15 октября, в Минске состоится сбор Священного Синода, на котором будет дана оценка всему тому, что сделано было руками Константинопольского патриархата. Но на данный момент от Синода ожидается адекватный и жёсткий ответ – он выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле.

После решений по украинскому вопросу авторитет патриарха Кирилла в глазах верующих заметно возрастёт.

Как отметил Волков, Предстоятель Русской церкви ежечасно и ежедневно молится о своей пастве, в том числе и на бесконечно дорогой ему Украине. Патриарх любит украинский народ, и украинский народ любит своего патриарха. Александр Волков говорит о том, что в РПЦ понимают всю необходимость поддержки Украинской православной церкви и сплочения вокруг неё.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси добавил, что Украинская православная церковь является единственной канонически признанной и продолжит свое служение.

Однако вместе с тем важно оценить авторитет тех, кто различными политическими методами пытается усилить напряжение вокруг украинского церковного вопроса, нарушает устоявшиеся церковные каноны, выстраивает отношения с раскольниками и вторгается на чужую каноническую территорию, направляя политические методы влияния внутрь церковной общины.