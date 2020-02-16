ИА «Ореанда-Новости».  В Русской православной церкви не рекомендуют жительницам России становиться жёнами атеистов, коммунистов, иеговистов и мусульман. Протоирей Димитрий (Смирнов) предлагает женщинам, не нашедшим мужа в РФ, отправляться в Африку.

По словам протоиерея, в Африке находится много христиан, а РПЦ к бракам с представителями других христианских конфессий относится благосклонно. Протоирей отмечает, что россиянка может становиться женой христианина - лютеранина, католика, баптиста. 

По словам представителя РПЦ, становиться жёнами иноверцев и атеистов нельзя. Он утверждает, что такие браки церковью благословляться не будут.

Протоирей заявляет, что церковь включает в себя малые домашние церкви. По его мнению, строить церковь с атеистом, мусульманином, иеговистом или атеистом нельзя, так как это будет "незнамо что", а не домашняя церковь.