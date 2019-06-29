ИА «Ореанда-Новости». Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».



Иларион сделал своё заявление на основании слова президента Владимира Путина, который в ходе «Прямой линии» посоветовал молодым людям обратиться к религиозным текстам из-за нравственной составляющей.



Митрополит отметил, что в советское время читали марксистскую литературу, однако она показала свою несостоятельность.