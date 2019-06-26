ИА «Ореанда-Новости». Русская православная церковь представила публике проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем говорится о том, что нужно закрепить права эмбриона на законодательном уровне.



В документе говорится, что с момента зачатия эмбрион становится человеческим существом с комбинацией генов. Там также идёт речь об аборте. В РПЦ считают его убийством. В Церкви призывает власти разрешать медикам отказываться от проведения процедуры из соображений христианской совести.



Кроме того, в документе сказано, что беременная женщина, которая добровольно решила оставить ребёнка ценой собственной жизни, «уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, являя пример святости».