18.01.2020, 19:42
В РПЦ призвали богатых поделиться с бедными
ИА «Ореанда-Новости». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь призывает богатых делиться с бедными, чтобы общество стало справедливее, пишет РИА Новости.
По словам митрополита, если богаты начнут делиться с бедными, жизнь людей станет лучше. Священнослужитель отметил, что сегодня в России огромные деньги «оседают в кошельках небольшой группы людей», а большинство граждан имеет низкий доход.
По его мнению, для преодоления бедности делается гораздо меньше, чем могло бы. При этом митрополит напомнил, что счастье людей не зависит от богатства.
По словам митрополита, если богаты начнут делиться с бедными, жизнь людей станет лучше. Священнослужитель отметил, что сегодня в России огромные деньги «оседают в кошельках небольшой группы людей», а большинство граждан имеет низкий доход.
По его мнению, для преодоления бедности делается гораздо меньше, чем могло бы. При этом митрополит напомнил, что счастье людей не зависит от богатства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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