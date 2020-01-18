По словам митрополита, если богаты начнут делиться с бедными, жизнь людей станет лучше. Священнослужитель отметил, что сегодня в России огромные деньги «оседают в кошельках небольшой группы людей», а большинство граждан имеет низкий доход.По его мнению, для преодоления бедности делается гораздо меньше, чем могло бы. При этом митрополит напомнил, что счастье людей не зависит от богатства.