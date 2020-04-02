ИА «Ореанда-Новости». Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи может пройти в условиях самоизоляции, пишет «МК».



Митрополит Иларион отметил, что празднование Пасхи может быть ограничено только просмотром по телевизору патриаршего богослужения.



Также митрополит Иларион отметил, что ситуация ещё подлежит обсуждению со священным синодом. В частности, будет принято решение о том, как готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой.