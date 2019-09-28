ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ полагают, что вопрос перехода на четырёхдневную рабочую неделю надо обдумать очень хорошо, пишет «Интерфакс».



Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заметил, что пока в этой инициативе вопросов больше, чем ответов. Эта идея, по его словам, должна прежде всего быть направлена на поддержку разных слоёв общества.



Митрополит добавил, что в России сегодня и так достаточно выходных и праздничных дней. Может получиться так, что работодатели будут нагружать сотрудников удалённой работой.