28.09.2019, 16:59
В РПЦ призвали тщательно продумать переход к четырёхдневной рабочей неделе
ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ полагают, что вопрос перехода на четырёхдневную рабочую неделю надо обдумать очень хорошо, пишет «Интерфакс».
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заметил, что пока в этой инициативе вопросов больше, чем ответов. Эта идея, по его словам, должна прежде всего быть направлена на поддержку разных слоёв общества.
Митрополит добавил, что в России сегодня и так достаточно выходных и праздничных дней. Может получиться так, что работодатели будут нагружать сотрудников удалённой работой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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