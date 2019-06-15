ИА «Ореанда-Новости». Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».



В Церкви считают, что недостаток такого воспитания приводит в итоге к «утечке мозгов». Митрополит Илларион отметил, что у непатриотов самое большое желание – это уехать из России.



Кроме того, Илларион также отметил, что быть патриотом можно и живя за границей, поэтому он призвал россиян за рубежом поддерживать связь с родиной. Он привёл в пример дипломатов, которые годами живут за рубежом, но продолжают оставаться патриотами.