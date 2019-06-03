Об этом рассказал представитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда.

При этом он отметил, что у священнослужителя не должно быть иных доходов, кроме как «от алтаря», то есть у священника должно быть то, «что ему принесли».

Представитель русской православной церкви отметил, что в идеале доход священнослужителя должен быть равен среднестатистическому доходу прихожанин. Также Лейгода отметил слова патриарха Кирилла об автомобилях служителей церкви, который заявил, что необходимо «размышлять над тем, в какой автомобиль садится».