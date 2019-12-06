06.12.2019, 08:31
В РПЦ сказали о том, что, если разрешат суррогатное материнство, это станет шагом к клонированию
ИА «Ореанда-Новости». Митрополитом Волоколамским Илларионом было заявлено о том, что к разрешению клонирования приведёт принятие суррогатного материнства.
Недавно Дмитрием Киселевым было сказано на телеканале "Россия 1" о том, что через религиозно-светские дискуссии РПЦ могла бы поменять позицию по отношению к суррогатному материнству. Он отметил, что запрет, представленный РПЦ в "Основах социальной концепции", идёт в противоречие с заповедью "плодитесь и размножайтесь".
По словам митрополита Иллариона, если исходить из того положения, что все средства хороши для того, чтобы достичь высоких демографических показателей, то можно в таком случае задуматься о клонировании людей. Однако, по его словам, сейчас ещё есть не позволяющий переступить через эту черту нравственный барьер. Об этом митрополит рассказал РИА Новости.
Недавно Дмитрием Киселевым было сказано на телеканале "Россия 1" о том, что через религиозно-светские дискуссии РПЦ могла бы поменять позицию по отношению к суррогатному материнству. Он отметил, что запрет, представленный РПЦ в "Основах социальной концепции", идёт в противоречие с заповедью "плодитесь и размножайтесь".
По словам митрополита Иллариона, если исходить из того положения, что все средства хороши для того, чтобы достичь высоких демографических показателей, то можно в таком случае задуматься о клонировании людей. Однако, по его словам, сейчас ещё есть не позволяющий переступить через эту черту нравственный барьер. Об этом митрополит рассказал РИА Новости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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