Недавно Дмитрием Киселевым было сказано на телеканале "Россия 1" о том, что через религиозно-светские дискуссии РПЦ могла бы поменять позицию по отношению к суррогатному материнству. Он отметил, что запрет, представленный РПЦ в "Основах социальной концепции", идёт в противоречие с заповедью "плодитесь и размножайтесь".По словам митрополита Иллариона, если исходить из того положения, что все средства хороши для того, чтобы достичь высоких демографических показателей, то можно в таком случае задуматься о клонировании людей. Однако, по его словам, сейчас ещё есть не позволяющий переступить через эту черту нравственный барьер. Об этом митрополит рассказал РИА Новости.