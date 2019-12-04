В РПЦ отметили, что этот законопроект нарушает семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Там заметили, что может быть так, что «любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием».Церковь также полагает, что принятие этого законопроекта может стать причиной «бракоразводных войн».В РПЦ подчеркнули, что настоящими причинами насилия являются кризис нравственного сознания, невнимание к традиционным семейным ценностям, потребительское отношение к жизни, а также алкоголизм и наркомания.