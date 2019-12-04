04.12.2019, 17:04
В РПЦ выступили против принятия закона о домашнем насилии
ИА «Ореанда-Новости». РПЦ назвала законопроект о домашнем насилии антиконституционным, так как он разрушает институт семьи, пишет агентство «Москва».
В РПЦ отметили, что этот законопроект нарушает семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Там заметили, что может быть так, что «любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием».
Церковь также полагает, что принятие этого законопроекта может стать причиной «бракоразводных войн».
В РПЦ подчеркнули, что настоящими причинами насилия являются кризис нравственного сознания, невнимание к традиционным семейным ценностям, потребительское отношение к жизни, а также алкоголизм и наркомания.
В РПЦ отметили, что этот законопроект нарушает семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Там заметили, что может быть так, что «любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием».
Церковь также полагает, что принятие этого законопроекта может стать причиной «бракоразводных войн».
В РПЦ подчеркнули, что настоящими причинами насилия являются кризис нравственного сознания, невнимание к традиционным семейным ценностям, потребительское отношение к жизни, а также алкоголизм и наркомания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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